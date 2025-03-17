Рязанцам предложили собрать лакомства для бурого медведя

Косолапому подойдут перловка, молоко, белый хлеб, варенье, печенье, яблоки, апельсины и другое.

Рязанцам предложили собрать лакомства для бурого медведя. Об этом сообщает группа нацпарка «Мещерский» ВКонтакте.

Ежегодная акция «Покорми Мишку» проходит с 17 по 21 марта. Косолапому подойдут перловка, молоко, белый хлеб, варенье, печенье, яблоки, апельсины и другое. Угощения можно передать в Спас-Клепиках по адресу площадь Ленина, дом 20 или в деревне Шакино, дом 3.