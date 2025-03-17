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Рязанца осудили за хранение крупной партии марихуаны
Суд назначил мужчине 3,5 года условно.

Рязанца осудили за хранение крупной партии марихуаны. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Сараевский районный суд.

Отмечается, что подсудимый нарвал на заброшенном участке дикорастущую коноплю, высушил ее и оставил на хранение для личного потребления.

Общая масса наркотического вещества в высушенном виде составила 271,4 грамма.

Полицейские нашли тайник и изъяли наркотик.

Суд назначил мужчине 3,5 года условно с испытательным сроком два года.