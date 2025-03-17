Россияне смогут увидеть «двойную» Венеру с 17 до 21 марта

Для наблюдения не понадобится бинокль, телескоп и другие оптические средства.

Россияне смогут увидеть Венеру невооруженным глазом с 17 до 21 марта. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева RT.

Как рассказала эксперт, с 17 по 21 марта ожидается «так называемая двойная видимость» планеты. Отмечается, что россияне смогут увидеть Венеру утром и после захода Солнца вечером, в западной стороне небосвода.

Для наблюдения не понадобится бинокль, телескоп и другие оптические средства, заключила эксперт.