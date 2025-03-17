Российские врачи впервые в мире провели операцию на плаценте по новому методу

Отмечается, что раньше пациенткам с такой патологией предлагали прервать беременность из-за высокого риска развития жизнеугрожающих кровотечений, а сама операция, как правило, подразумевала удаление матки.

Российские врачи впервые в мире провели операцию при вросшей плаценте по новому методу. Об этом РИА Новости сообщили в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского.

Отмечается, что раньше пациенткам с такой патологией предлагали прервать беременность из-за высокого риска развития жизнеугрожающих кровотечений, а сама операция, как правило, подразумевала удаление матки.

Новая методика позволяет сохранить репродуктивную функцию, а женщины, которые благодаря этой операции совсем недавно стали мамами, считают ее настоящим «российским чудом».