Российские военные освободили населенный пункт в Запорожской области

Населенный пункт Степовое освободили подразделения группировки российских войск «Днепр».

Российские военные освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Днепр».

Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.

Отмечается, что уничтожены до 65 украинских военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.