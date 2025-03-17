РНПК продолжила серию мероприятий в честь Дня Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провела в Рязанском государственном радиотехническом университете урок патриотического воспитания «Связь поколений», приуроченный к 80-летию Великой Победы.

Студенты и преподаватели приняли участие в дискуссионном клубе по документальному фильму «Война моторов». Картина, созданная при поддержке «Роснефти», содержит воспоминания нефтяников-ветеранов и посвящена вкладу отечественной нефтяной промышленности в приближении Победы.

Перед студентами выступил ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник Рязанского нефтезавода Михаил Зайцев. Он рассказал учащимся о годах войны, послевоенном строительстве завода бывшими фронтовиками, пуске первых технологических установок и последующем расширении производства.

Рязанская НПК принимает активное участие в праздновании юбилея Победы и планирует серию акций, направленных на сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей. В знак благодарности поколению фронтовиков на разных площадках завода будут подняты флаги Победы. РНПК в феврале также открыла серию мероприятий в честь 80-летия Великой Победы уроком мужества в Рязанском колледже электроники.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», сотрудничает с 15 вузами страны и десятью техникумами и колледжами региона. Завод проводит для студентов ознакомительные экскурсии на производственные объекты и предоставляет возможность пройти учебную, производственную и преддипломную практики, а также организует мероприятия по патриотическому воспитанию.

С Рязанским государственным радиотехническим университетом Рязанская НПК сотрудничает с 2011 года. При поддержке нефтяников в университете открыта базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» и оснащены три специализированные лаборатории. Основная цель — подготовка специалистов нефтяной отрасли из числа жителей региона.