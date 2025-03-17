Прокуратура проверит дорогу в рязанской деревне, «отрезанной от цивилизации»

Напомним, местные жители сообщали, что большегрузы разбили дорогу в населенном пункте.

Прокуратура проверит дорогу в деревне Ивкино Рязанского района, «отрезанной от цивилизации». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа в соцсетях в понедельник, 17 марта.

Прокуратура Рязанского района в ходе проверки даст оценку действиям должностных лиц, обеспечивающих соблюдение требований закона в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, как указано в публикации, в январе 2025 года по обращениям жителей деревни главе сельского поселения и директору государственного казенного учреждения области «Дирекция дорог Рязанской области» вносили представления об устранении нарушений законодательства в связи с отсутствием освещения, ненадлежащим качеством дороги и другим вопросам.

Напомним, местные жители сообщали, что большегрузы разбили дорогу в населенном пункте. По их словам, проехать невозможно.