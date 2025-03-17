При пожаре в Рязанской области погиб мужчина

Отмечается, что возгорание случилось в воскресенье, 16 марта, в жилом доме в селе Старое Березово Сасовского муниципального округа.

При пожаре в Рязанской области погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание случилось в воскресенье, 16 марта, в жилом доме в селе Старое Березово Сасовского муниципального округа.

По данным ведомства, огнем уничтожено жилище и хозпостройки.

В результате происшествия погиб мужчина 1962 г. р.

На тушение выезжали три спецавтомобиля и восемь человек личного состава.