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Предприниматели могут оплатить счета на Госуслугах с помощью СберБизнеса

Новый сервис дает бизнесу возможность оплачивать налоги, пошлины и другие счета госучреждений в пару кликов.

На портале Госуслуг появился новый сервис для предпринимателей «Моментальные платежи». С ним юридические лица могут быстро и просто совершать в личном кабинете платежи в пользу любых государственных учреждений и ведомств, в том числе оплачивать налоги и пошлины. Новый функционал разработали Сбер и Минцифры РФ.

Представителю юрлица больше не нужно вручную вносить данные: портал Госуслуг сам выставляет счёт, а Сбер автоматически формирует платёжное поручение в системе интернет-банкинга СберБизнес. Плательщику остаётся войти в СберБизнес и подтвердить операцию. Решение кардинально упрощает оплату пошлин, штрафов и начислений для бизнеса.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сервис „Моментальные платежи“ экономит самый важный ресурс — время. Он исключает ошибки при оформлении платёжных документов, потому что все поля заполняются автоматически. И это очень быстрое решение, недаром оно называется моментальным. Пользовательский путь для юрлиц столь же прост и самоочевиден, как и для физлиц на Госуслугах. А главное — информация о платеже мгновенно поступает в госорганы благодаря прямой интеграции».

Сервис основан на технологии Sber API. Сегодня по Sber API можно получить свыше 100 различных услуг. Эту технологию используют 8 тысяч юрлиц, которые каждый день совершают 12 миллионов операций.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.