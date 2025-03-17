Партия «Новые люди» запустила в Рязани проект самообороны для девушек

В Рязани прошла презентация проекта по обучению самообороне «Бить надо первой». Бесплатную открытую тренировку для представительниц прекрасного пола организовало региональное отделение партии «Новые люди». Провели занятие депутат Госдумы, член фракции «Новые люди» Анна Скрозникова и призерка мира по ММА Алиса Иринина.

Алиса Иринина, бронзовый призер чемпионатов мира и Евразии, стала известной после инцидента в Санкт-Петербурге, когда одним ударом отправила в нокаут нетрезвого поклонника. Теперь она учит навыкам базовой самообороны девушек со всей страны. На тренировке в Рязани участницы освоили основные приемы самозащиты, а также получили ценные советы, как вести себя, если случилось нападение.

Анна Скрозникова пояснила, что идея проекта возникла неспроста.

«Мы получали большое количество обращений от женщин, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации дома, на работе, которых на улице поджидали агрессивные мужчины. Был большой запрос на то, чтобы оказывать не только помощь юридического характера. Было решено обучать базовым приемам самообороны. Проект запущены более чем в тридцати регионах. Тренировки нужны для того, чтобы женщины научились постоять за себя, также присутствуют элементы психологической подготовки», — сказала Скрозникова.

Алиса Иринина сказала, что для кого-то из участниц проекта тренировки становятся стимулом для дальнейшего занятия спортом.

«Проект везде хорошо встречают, девушки оценивают его очень положительно. Для меня важно и то, что даже разовая тренировка может стать для кого-то стимулом продолжать занятия спортом», — высказалась Иринина.

Как отметили в реготделении, проект «Бить надо первой» однозначно будет масштабироваться в Рязанской области. В планах открытие центров самообороны для женщин в крупных городах нашей области и привлечение в качестве тренеров местных знаменитых спортсменок.

«Мы понимаем, что защищаться профессионально за одну тренировку не научим. Поэтому в планах продолжать проект в больших и малых городах области, привлекать местных тренеров масштабировать такие тренировки на весь регион», — добавил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди» или региональное отделение партии «Новые люди» в Рязанской области.