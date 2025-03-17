Названа причина скопления машин экстренных служб у здания ГАИ на улице Солнечной

В понедельник, 17 марта, в Рязани проводят учения по действиям подразделений УМВД России по Рязанской области при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Названа причина скопления машин экстренных служб у здания ГАИ на улице Солнечной. Соответствующая информация опубликована в соцсетях региональной полиции.

В понедельник, 17 марта, в Рязани проводят учения по действиям подразделений УМВД России при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется», — уточнили в посте.

Рязанская полиция призвала граждан отнестись к учениям с пониманием и сохранять спокойствие.

Ранее около здания ГАИ на Солнечной заметили скопление машин экстренных служб. Видео с места доступно по ссылке.