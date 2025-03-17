На «Госуслугах» появился черновик заявления для поступления в первый класс

Родители могут написать его до начала приемной кампании.

На «Госуслугах» появился черновик заявления для поступления ребенка в первый класс. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Минцифры России.

Родители будущих школьников могут написать его до начала приемной кампании и в нужный день отправить всего одной кнопкой. Отмечается, что набор в школы будет открыт с 1 апреля.

«При записи детей в 1-й класс школы учитывают очередность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше», — напомнили в ведомстве.

После оформления заявления в приложении появится таймер, который подскажет время отправки. За день до начала приемной кампании поступит дополнительное уведомление.