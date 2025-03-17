МЧС призвало россиянок отказаться от каблуков в гололед

Также в ведомстве дали другие советы для безопасного передвижения по скользким дорогам.

МЧС призвало россиянок отказаться от каблуков в гололед. Об этом написал Telegram-канале столичного ведомства.

«Обувь должна быть нескользящей, от каблуков лучше отказаться», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на скользкой дороге не нужно торопиться, передвигаться следует осторожно. Кроме того, не стоит ходить под крышами домов и вблизи шатких конструкций.

Прежде чем выйти на проезжую часть необходимо убедиться в том, что поблизости нет транспортных средств. За рулем необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров.

Напомним, ранее сообщалось, что в травмпункт рязанской БСМП за неделю обратилось более 400 человек.