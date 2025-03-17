Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
Срд, 19
ЦБ USD 84.31 -1.26 18/03
ЦБ EUR 90.84 -2.77 18/03
Нал. USD 86.00 / 86.00 17/03 18:25
Нал. EUR 94.05 / 95.50 17/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
7 320
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
6 842
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
19 883
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
19 230
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
К делу между Рязанским приборным заводом и «Роствертолом» привлекли Минобороны
Отмечается, что ведомство выступает в качестве третьего лица.

К делу между Рязанским приборным заводом (ГРПЗ) и «Роствертолом» привлекли Минобороны. Об этом сообщает «Инетрфакс» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Ростовской области.

Предварительное заседание по делу о взыскании 486,7 млн рублей долга и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 42,6 млн рублей состоялось 13 марта.

«Суд полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерство обороны РФ», — сказано в документах.

Рассмотрение назначено на 22 апреля.

Напомним, самарское НИИ «Экран» и Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ) пытаются взыскать с АО «Роствертол» 1,3 миллиарда рублей задолженности.