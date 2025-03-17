К делу между Рязанским приборным заводом и «Роствертолом» привлекли Минобороны

Отмечается, что ведомство выступает в качестве третьего лица.

К делу между Рязанским приборным заводом (ГРПЗ) и «Роствертолом» привлекли Минобороны. Об этом сообщает «Инетрфакс» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Ростовской области.

Предварительное заседание по делу о взыскании 486,7 млн рублей долга и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 42,6 млн рублей состоялось 13 марта.

«Суд полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерство обороны РФ», — сказано в документах.

Рассмотрение назначено на 22 апреля.

Напомним, самарское НИИ «Экран» и Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ) пытаются взыскать с АО «Роствертол» 1,3 миллиарда рублей задолженности.