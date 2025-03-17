ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупным сетям

Речь идет о сетях «Лента», «О'Кей», «Метро», «Магнолия», «Верный», «Спар», «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Монетка», «Зельгрос», «Мария Ра».

ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты всем крупнейшим торговым сетям, кто еще не присоединился к этой инициативе. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщило РИА Новости.

Речь идет о сетях «Лента», «О'Кей», «Метро», «Магнолия», «Верный», «Спар», «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Монетка», «Зельгрос», «Мария Ра».

В ФАС считают, что присоединение ритейлеров к инициативе повысит не только ценовую доступность социально значимых продуктов питания для граждан, но и конкурентоспособность сетей.