Экономист спрогнозировал уменьшение упаковок части популярных продуктов в России

Речь идет о шоколаде, чае, масле, кофе и конфетах.

Экономист спрогнозировал уменьшение упаковок части популярных продуктов в России. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.

«Наибольшему риску шринкфляции в 2025 году подвержены шоколад, кофе, чай и масло, а также упаковки конфет. По упаковкам конфет возможно сокращение привычных упаковок с 250 до 200-220 грамм, а с 200 грамм — до 170 грамм», — заявил специалист.

Он отметил, что за счет сокращения объема упаковки продавцы попытаются сохранить восприятие покупателем цены на том же уровне.

Балынин рекомендовал россиянам проверять не только состав товара и дату изготовления, но и его массу.

Шринкфля́ция — снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены.