Бывший замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич подал апелляцию на приговор

Напомним, Сергея Пашкевича приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Адвокат бывшего замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича подал апелляционную жалобу на приговор в Тамбовский областной суд. Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

Кроме того, согласно данным Октябрьского районного суда Тамбова, жалобу на не вступивший в силу судебный акт подал и прокурор.

Напомним, Сергея Пашкевича приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее прокурор запросил для экс-заместителя главы администрации Рязани девять с половиной лет заключения.

Сергея Пашкевича задержали в 2019 году по делу о коррупции в МП «Детское питание».