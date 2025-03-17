Baza: в Воронежской области двое братьев насиловали сестру в течение семи лет

В Воронежской области двух братьев заподозрили в систематическом изнасиловании сестры на протяжении семь лет. Об этом сообщила Baza.

По версии следствия, насиловать и развращать 14-летнюю девочку 22-летний и 20-летний братья начали весной 2017 года и делали это вплоть до 2024 года.

По данным канала, все происходило у них в доме в городе Бобров. Отмечается, что братья применяли насилие и угрожали сестре.

Как сообщила «База», молодых людей уже задержали.

Уточняется, что 11 марта на них возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».