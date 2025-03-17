Аналитика ВТБ: рынок рублевых сбережений вырос на 2%

Общерыночный объем рублевых пассивов в феврале показал рост на 2,1%, прибавив более 1 трлн рублей и достиг 54,2 трлн рублей. Для сравнения, в феврале прошлого года рост рынка составил 1,1 трлн рублей, а в январе 2025 года рынок показал сезонное снижение на 475 млрд рублей. Такова аналитика ВТБ.

За первое полугодие рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн. По оценке аналитиков, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода. Темп роста портфеля розничных рублевых пассивов банка в феврале увеличился в 2,5 раза. Общая сумма рублевых пассивов банка достигла 10,2 трлн рублей. Основным инструментом сбережения для населения остаются срочные депозиты.

«Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, „время вкладчика“ продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления», — прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.