Адвокат прокомментировал разговор Ефремова о «чудовищной движухе»

Он назвал слова Ефремова фейком.

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал разговор актера о «чудовищной движухе» после выхода из СИЗО. Его слова передало aif.ru в понедельник, 17 марта.

«Это фейк, кто-то явно специально пытается таким образом повлиять на общественное мнение, запустив негатив», — заявил адвокат актера.

Ранее SHOT публиковал запись разговора якобы Михаила Ефремова с другом, где артист пообещал устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии.

Напомним, ходатайство актера об УДО рассмотрят 24 марта.