60% рязанцев поддержали идею возрождения системы распределения выпускников вузов

Количество противников системы распределения составило 16%.

60% рязанцев поддерживают идею возрождения системы распределения молодых специалистов. Об этом сообщил SuperJob.

Количество противников системы распределения составило 16%. Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею: среди рязанцев до 35 лет поддержку выразили 54%, а среди горожан старше 45 лет — 69%.

Опрос, проведенный среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, показал, что 63% из них одобряют идею возвращения к практике распределения выпускников.

Среди студентов дневных отделений 40% считают, что система распределения молодых специалистов должна быть восстановлена. 39% респондентов не поддерживают эту идею, а 21% затруднились с ответом.