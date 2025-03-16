Военкоры снова показали работу рязанских десантников в Суджанском районе

Десантники выслеживали огневые позиции гаубиц и уничтожали их точным огнем

Военкоры снова показали работу рязанских десантников в Суджанском районе. Кадры опубликовали в воскресенье, 16 марта, в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцы Рязанского 137 полка Тульской дивизии ВДВ уничтожают артиллерию украинских оккупантов с полевыми складами БК в Суджанском районе. Десантники выслеживают огневые позиции гаубиц и уничтожают их точным огнем», — написали в посте.

Видео: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».