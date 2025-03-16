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В США заявили, что Путин и Трамп могут созвониться на следующей неделе
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что обсуждал с Трампом в субботу и воскресенье итоги визита в Россию. По его словам, американский президент ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что глава российского государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут созвониться на следующей неделе. Его слова передали в Telegram-канале «Осторожно, новости» 17 марта.

Уиткофф заявил, что обсуждал с Трампом в субботу и воскресенье итоги визита в Россию. По его словам, президент США ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель».

Спецпосланник американского президента также сообщил, что его встреча с Путиным длилась три-четыре часа, была позитивной и сосредоточенной на поиске решений по украинскому кризису.

Путин, как отметил Уиткофф, указал, что «принимает философию Трампа», они оба выступают за прекращение военных действий в Украине.