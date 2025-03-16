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В Рязанском районе с начала года 18 раз горела сухая трава
Глава администрации района Борис Ясинский напомнил, что за поджоги сухой травы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Рязанском районе с начала 2025 года 18 раз горела сухая трава. Об этом сообщил глава администрации района Борис Ясинский в соцсетях в субботу, 15 марта.

«Все это дело рук людей: неосторожное обращение с огнем и даже умышленные поджоги травы. Нет надобности говорить, что в сухую и ветреную погоду это крайне опасно», — написал Борис Ясинский.

По его словам, в школах района провели классные часы на тему соблюдения правил пожарной безопасности. Напомнили об этом и на родительских собраниях.

Борис Ясинский поручил провести разъяснительную работу с жителями.

Он напомнил, что за поджоги сухой травы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, в районе села Дубровичи Рязанского района 14 марта загорелось поле.

Иллюстративное фото