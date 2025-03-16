В Рязанском районе с начала года 18 раз горела сухая трава

В Рязанском районе с начала 2025 года 18 раз горела сухая трава. Об этом сообщил глава администрации района Борис Ясинский в соцсетях в субботу, 15 марта.
«Все это дело рук людей: неосторожное обращение с огнем и даже умышленные поджоги травы. Нет надобности говорить, что в сухую и ветреную погоду это крайне опасно», — написал Борис Ясинский.
По его словам, в школах района провели классные часы на тему соблюдения правил пожарной безопасности. Напомнили об этом и на родительских собраниях.
Борис Ясинский поручил провести разъяснительную работу с жителями.
Он напомнил, что за поджоги сухой травы предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним, в районе села Дубровичи Рязанского района 14 марта загорелось поле.
Иллюстративное фото