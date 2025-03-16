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В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО
33-летний мужчина погиб 4 марта 2025 года при выполнении боевых задач по освобождению одного из населенных пунктов Харьковской области.

В Михайловском округе 14 марта простились с погибшим в зоне СВО Игорем Безгиным. Об этом сообщили в группе «Михайловское первое благочиние Рязанской епархии» во «ВКонтакте».

33-летний мужчина погиб 4 марта 2025 года при выполнении боевых задач по освобождению одного из населенных пунктов Харьковской области.

Он родился в Михайловском районе. Окончил Октябрьскую СОШ № 2 в 2007 году. В 2012 году стал выпускником Ожерельевского железнодорожного колледжа.

Проходил срочную военную службу в Солнечногорске Московской области связистом.

В зону СВО отправился в октябре 2022 года.

За проявленные мужество и стойкость Игорь Безгин награжден Георгиевским крестом и Медалью за боевые отличия.

На отпевание собрались его родные, близкие, земляки.

В церемонии прощания с мужчиной участвовали настоятель Иверского храма поселка Октябрьского протоиерей Димитрий Челноков, замминистра имущественных и земельных отношений Рязанской области Олег Федин, начальник территориального управления № 1 администрации Михайловского округа Елена Кушникова, и.о. военного комиссара Михайлова, Михайловского и Захаровского районов Ольга Мохова, классный руководитель погибшего Светлана Балашова.

В память о погибшем военнослужащем прозвучал гимн России.

Игоря Безгина похоронили на кладбище села Стрелецкие Выселки Михайловского округа недалеко от Никольского храма с воинскими почестями.

Фото: группа «Михайловское первое благочиние Рязанской епархии» во «ВКонтакте»