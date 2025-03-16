В Рязанской области 17 марта ожидается снег и мороз

Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северный, до 12 м/с.

В Рязанской области 17 марта ожидается снег и мороз. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. Днем временами будут небольшие осадки (снег, мокрый снег).

Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северный, до 12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит -10, -5°С, днем — -1, +4°С.