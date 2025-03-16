В Рязани зафиксировали ряд превышений вредных веществ в воздухе

Информацию передали в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования.

В Рязани зафиксировали ряд превышений вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды в соцсетях.

Жалобы на неприятный запах поступали от жителей Дашково-Песочни.

Стационарный пост 11 марта выявил ряд превышений ПДК сероводорода. Максимальная концентрация составила 3 ПДК.

Кроме того, передвижная экологическая лаборатория 11 марта провела исследования воздуха по адресу: улица Новоселковская, 58, с 10:40 по 14:40 часов. В 11:20 зафиксировали одно превышение 1,3 ПДК сероводорода.

12 марта пост в Дашково-Песочне выявил три превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации был в 19:40 и составил 4,52 ПДК.

Отмечается, что информацию передали в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования.