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В Рязани приостановили работу электросамокатов
Работа приостановлена из-за погодных условий.

В Рязани приостановили работу электросамокатов и велосипедов. В этом в воскресенье, 16 марта, убедился корреспондент РЗН. инфо.

Сервисы Whoosh и «МТС Юрент» сообщили, что аренда временно приостановлена из-за погодных условий.

«Зима пришла, самокаты и велосипеды уехали до весны», — отметили в сервисе «МТС Юрент».

Сроки возобновления работы аренды не назвали.

Напомним, в субботу, 15 марта, Рязань завалило снегом за полтора часа.

Синоптик Евгений Тишковец сообщал, что регион оказался в мешке радиационного холода.