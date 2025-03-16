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В Рязани объявлена угроза атаки БПЛА
Об этом стало известно в воскресенье, 16 марта.

В Рязани в воскресенье, 16 марта, в 20:51 объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация размещена в приложении «МЧС России».

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязани! Не подходите к окнам. Служба вызова оперативных служб по номеру 112», — говорится в сообщении РСЧС.

В 21:03 стало известно, что угроза атаки объявлена на всей территории Рязанской области.

В соцсетях очевидцы писали, что в разных районах города работает сирена.