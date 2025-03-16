В России планируют ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики
Минздрав подготовил проект приказа, который может вступить в силу 1 сентября 2025 года.
В России планируют ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики. Об этом
Минздрав подготовил проект приказа, который может вступить в силу 1 сентября 2025 года. В документе указаны следующие изменения:
- освидетельствование проводить не будут, если человек или его законный представитель не дал письменное согласие. За этот отказ предусмотрен штраф и лишение прав на год и более;
- расширят список наркотиков, на которые будут проверять кровь и мочу. В него уже добавили мефедрон;
- если водитель сильно пострадал в аварии и ему требуется экстренная помощь, у него автоматически возьмут кровь на анализ без замера выдыхаемого воздуха.