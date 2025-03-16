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В России планируют ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики
Минздрав подготовил проект приказа, который может вступить в силу 1 сентября 2025 года.

В России планируют ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Минздрав подготовил проект приказа, который может вступить в силу 1 сентября 2025 года. В документе указаны следующие изменения:

  • освидетельствование проводить не будут, если человек или его законный представитель не дал письменное согласие. За этот отказ предусмотрен штраф и лишение прав на год и более;
  • расширят список наркотиков, на которые будут проверять кровь и мочу. В него уже добавили мефедрон;
  • если водитель сильно пострадал в аварии и ему требуется экстренная помощь, у него автоматически возьмут кровь на анализ без замера выдыхаемого воздуха.