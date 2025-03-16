В России хотят увеличить штрафы за самовыгул собак
В Госдуме предложили увеличить штрафы за бесконтрольный выпуск животных до 50 тысяч рублей.
В России хотят увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей. С инициативой выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Об этом он написал в с своем Telegram-канале 16 марта.
Бурматов предложил увеличить штрафы за бесконтрольный выпуск животных до 50 тысяч рублей.
«Это поправка в КоАП, и она будет действовать если факт „самовыгула“ установлен, но обошелся без последствий для окружающих», — отметил он.
Автор инициативы добавил, что если последствия для окружающих наступили, и животное на кого-то напало, то для владельца должна быть предусмотрена более серьезная ответственность, вплоть до уголовной.
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