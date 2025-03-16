Синоптик: Рязанская область оказалась в мешке радиационного холода

В Рязанской области воздух местами остыл до -12,5 градусов.

Рязанская область оказалась в мешке радиационного холода. Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщил синоптик Евгений Тишковец в соцсетях.

По его словам, в Рязанской области воздух местами остыл до -12,5 градусов.

Холодно было и в других российских регионах. Например, в Подмосковье температура воздуха опустилась до -15,7, в Калужской области — до -13,6, в Тверской и Костромской областях — до -9,7.