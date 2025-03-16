Швакова: контрафактный табак привозят в Рязанскую область из Москвы и Подмосковья

Продажа ведется через сетевые магазины, нестационарные павильоны, расположенные на остановках общественного транспорта, около крупных торговых центров, рынков

Контрафактный табак привозят в Рязанскую область из крупных оптово-промышленных комплексов Москвы и Подмосковья, а продажа ведется через сетевые магазины, нестационарные павильоны, расположенные на остановках общественного транспорта, около крупных ТЦ, рынков, сообщила в соцсетях зампред регионального правительства Юлия Швакова.

В 2024 году в регионе изъято более 165 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму более 20 миллионов рублей, возбуждено 11 уголовных дел.

«Рассматриваем возможность увеличения числа проверок предпринимателей, реализующих табачную и никотиносодержащую продукцию», — заключила она.