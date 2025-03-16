Рязанец обокрал знакомого, чтобы сделать ставки на спорт

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Рязанские полицейские задержали мужчину за кражу. Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В полицию обратился 26-летний житель рабочего поселка Сараи и рассказал, что ночью из дома пропали 40 тысяч рублей и сотовый телефон. Позже выяснилось, что с помощью пропавшего смартфона кто-то перевел с банковского счета заявителя девять тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска опросили мужчину и узнали, что накануне у него дома собралась компания. Приятели употребляли спиртное. В какой-то момент хозяин жилища заснул. Позже гости разошлись. Затем мужчина обнаружил пропажу смартфона и денег из одежды.

Полицейские установили личность всех участников застолья. Особое внимание привлек 28-летний местный житель.

«Про него сказали, что он „увлекается спортом“ — часто делает ставки на исход спортивных соревнований», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проверили эти сведения и установили, что 28-летний мужчина причастен к краже. Злоумышленника разыскали и задержали. У него изъяли похищенный смартфон.

По предварительной информации ведомства, пьяный 28-летний мужчина узнал, где хозяин хранит деньги и телефон. Злоумышленник украл их и сделал ставку.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.