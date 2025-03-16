Рязанцы попросили помочь в поиске очевидцев ДТП на Первомайском проспекте

ДТП произошло 14 марта.

Рязанцы попросили помочь в поиске очевидцев ДТП на Первомайском проспекте. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП с участием «Ауди» произошло 14 марта, примерно в 15:00, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина.

Очевидцев попросили сообщать любую информацию по ссылке.

Ранее стало известно, что в центре Рязани столкнулись две легковушки.

Фото: Полина Корнеева (Макушина), группа «ПУВР» во «ВКонтакте»