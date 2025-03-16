Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 БПЛА самолетного типа.

Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Помимо этого, ВС РФ поразили цеха производства БПЛА и места их хранения, а также скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.

Российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 БПЛА самолетного типа.