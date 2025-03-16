Разрушенную в Судже «Пятерочку» предложили сохранить в память об оккупации

Здание магазина «Пятерочка» в Судже, которое боевики ВСУ разрисовали и фотографировались на его фоне, могут оставить в качестве напоминания об оккупации.

В Курской области начали работу над стратегией восстановления освобожденных от ВСУ территорий. Разрушенное в Судже здание «Пятерочки» предложили сохранить в память об оккупации, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале 15 марта.

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации», — заявил он.

Хинштейн уточнил, что властям региона предстоит решить, какой из разрушенных и оскверненных боевиками ВСУ объектов сохранят. Один из вариантов — «уже ставшая легендарной» «Пятерочка».

Согласно данным в открытых источниках, здание получило известность из-за многочисленных фото и видео, которые снимали украинские военные на его фоне после оккупации города.

Напомним, Минобороны сообщило об освобождении Суджи в Курской области 13 марта.

Фото: скриншот из сюжета военкора RT Мурада Газдиева