Около рязанского гипермаркета неизвестные устроили гонки
Региональная ГАИ сообщила, что проводит проверку.
Около рязанского гипермаркета Hoff неизвестные устроили гонки. Об этом сообщили в воскресенье, 16 марта, в соцсетях.
Гонщиков заметили на парковке около гипермаркета на Московском шоссе. На кадрах видно, как один из мужчин подает водителям «сигнал», после чего те начинают движение и пытаются обогнать друг друга.
Региональная ГАИ сообщила, что проводит проверку.
Видео и фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"