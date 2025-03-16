Около рязанского гипермаркета неизвестные устроили гонки

Региональная ГАИ сообщила, что проводит проверку.

Около рязанского гипермаркета Hoff неизвестные устроили гонки. Об этом сообщили в воскресенье, 16 марта, в соцсетях.

Гонщиков заметили на парковке около гипермаркета на Московском шоссе. На кадрах видно, как один из мужчин подает водителям «сигнал», после чего те начинают движение и пытаются обогнать друг друга.

Региональная ГАИ сообщила, что проводит проверку.

Видео и фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"