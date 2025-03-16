Мошенники придумали схему для получения доступа к мобильному банку россиян

Человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи. Затем звонящий заявляет о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.

Мошенники придумали схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку россиян. Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В публикации сказано, что человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи. Затем звонящий заявляет о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.

Так, по данным агентства, злоумышленники получат доступ к sim-карте и смогут делать звонки за счет абонента. Также аферисты смогут получить доступ к мобильному банку, уточнили в публикации.