Мошенники придумали схему для получения доступа к мобильному банку россиян
Человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи. Затем звонящий заявляет о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.
Мошенники придумали схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку россиян. Об этом в воскресенье, 16 марта,
В публикации сказано, что человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи. Затем звонящий заявляет о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.
Так, по данным агентства, злоумышленники получат доступ к sim-карте и смогут делать звонки за счет абонента. Также аферисты смогут получить доступ к мобильному банку, уточнили в публикации.