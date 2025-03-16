Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
Пнд, 17
Втр, 18
ЦБ USD 85.57 -1.05 15/03
ЦБ EUR 93.61 -0.65 15/03
Нал. USD 89.00 / 87.00 15/03 16:35
Нал. EUR 94.50 / 99.00 15/03 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
Вчера 12:02
4 837
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
4 713
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
17 723
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
17 110
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Мошенники придумали схему для получения доступа к мобильному банку россиян
Человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи. Затем звонящий заявляет о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.

Мошенники придумали схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку россиян. Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В публикации сказано, что человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи. Затем звонящий заявляет о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.

Так, по данным агентства, злоумышленники получат доступ к sim-карте и смогут делать звонки за счет абонента. Также аферисты смогут получить доступ к мобильному банку, уточнили в публикации.