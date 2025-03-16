Количество жалоб на скачки напряжения в Рязанской области увеличилось

Об этом стало известно на заседании профильной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщила зампред облправительства Юлия Швакова

Количество жалоб на скачки напряжения в Рязанской области увеличилось. Об этом стало известно на заседании профильной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщила зампред облправительства Юлия Швакова 15 марта в соцсетях.

По данным инспекции по Рязанской и Липецкой областям ЦМТУ Росстандарта, в регионе увеличилось число жалоб на скачки напряжения.

«Это во многом связано с активной застройкой: при проектировании не учитываются возможности существующей системы энергоснабжения, в итоге нагрузка на сети возрастает в разы.

Кроме того, сетевыми компаниями не всегда производится своевременная замена изнашиваемого энергетического оборудования, линий электропередач», — написала Юлия Швакова.

Она уточнила, что сетевые компании разрабатывают и реализуют программы мероприятий по предотвращению нарушений.