ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующая информация опубликована в соцсетях регионального ведомства.

В воскресенье, 16 марта, в регионе на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет северной четверти, с переходом на западный, до девяти м/с. Температура воздуха составит днем +1, +6°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».