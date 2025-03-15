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В Рязанской области мужчина украл забор около спортивной школы
Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчина украл забор около спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Милославское.

В полицию обратился руководитель учреждения и сообщил, что ночью пропала часть ограждения учебного заведения. Из забора демонтировали 11 металлических столбов.

Оперативники установили, что на окраине поселка мужчина устанавливает вокруг своего дома столбы для забора.

Полицейские разыскали хозяина усадьбы и выяснили, что он причастен к преступлени.

Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело.