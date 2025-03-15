В Подмосковье осудили рязанца, который убил мужчину из-за ревности

В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину.

В Подмосковье осудили рязанца, который убил мужчину из-за ревности. Об этом пишет Telegram-канал «Чехов Вид» со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что в ноябре 2024 года 22-летний уроженец Касимова нанес телесные повреждения и ножевые ранения своему знакомому, который впоследствии скончался от полученных травм.

В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.