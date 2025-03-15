Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
Вск, 16
Пнд, 17
ЦБ USD 85.57 -1.05 15/03
ЦБ EUR 93.61 -0.65 15/03
Нал. USD 89.00 / 87.00 15/03 08:45
Нал. EUR 96.00 / 96.97 15/03 08:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
Вчера 14:22
1 960
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
14 907
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
14 388
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
23 843
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Подмосковье осудили рязанца, который убил мужчину из-за ревности
В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину.

В Подмосковье осудили рязанца, который убил мужчину из-за ревности. Об этом пишет Telegram-канал «Чехов Вид» со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что в ноябре 2024 года 22-летний уроженец Касимова нанес телесные повреждения и ножевые ранения своему знакомому, который впоследствии скончался от полученных травм.

В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.