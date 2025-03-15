Рязанская полиция обратилась к жителям через громкоговорители

В связи с неблагоприятными погодными условиями инспекторы рекомендуют водителям воздержаться от поездок на автомобиле без необходимости.

Рязанская полиция обратилась к жителям через громкоговорители. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на автодороге М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловский, Путятинском и Щацком районах отмечается обильный снегопад.

В связи с неблагоприятными погодными условиями инспекторы рекомендуют водителям воздержаться от поездок на автомобиле без необходимости.

Напомним, Рязань засыпало снегом за 1,5 часа.