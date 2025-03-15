Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасной погоды

Днем ожидается снег, местами налипание мокрого снега, гололедица.

Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасной погоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В субботу, 15 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем ожидается снег, местами налипание мокрого снега, гололедица. Ветер порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью −1…+4°С, днем 0…+5°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.