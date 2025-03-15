Рязанцам рассказали о мошенниках, которые просят им перезвонить

Отмечается, что аферисты начали списывать у граждан крупные суммы денег во время долгого ожидания на линии.

Рязанцам рассказали о мошенниках, которые просят им перезвонить. Об этом сообщает УМВД России.

Отмечается, что аферисты начали списывать у граждан крупные суммы денег во время долгого ожидания на линии.

По данным ведомства, приходит сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы.