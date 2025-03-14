Жителя Сасова осудили за кражи

Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

46-летнего жителя Сасова осудили за кражи. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что с ноября по декабрь 2020 года осужденный проживал в квартире знакомого, откуда похитил строительные инструменты. Потерпевшему причинен материальный ущерб в размере более 15 тысяч рублей.

В то же время, находясь на улице, фигурант подбежал к незнакомой девушке и попытался вырвать из ее рук сумку, в которой находились денежные средства. Однако потерпевшая оказала сопротивление. Мужчина не смог вырвать сумку и скрылся.

Сасовский районный суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему с учетом рецидива преступлений назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.