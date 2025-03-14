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Жительница Рязанской области получит компенсацию после нападения собаки
Около колледжа на девушку напала безнадзорная собака и укусила ее.

Жительница Шацкого района получит компенсацию после нападения собаки. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в октябре 2024 года около колледжа на девушку напала безнадзорная собака и укусила ее.

«Данная ситуация возникла из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову животных без владельцев», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с администрации района компенсацию морального вреда. Заявленные требования судом удовлетворены. Девушке выплатят 50 тысяч рублей.