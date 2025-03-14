Зеленский резко отреагировал на заявление Путина о перемирии

По мнению украинского лидера, российский президент «фактически готовит отказ» от предложенного режима тишины.

Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление Владимира Путина о перемирии. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание The New York Times.

«Зеленский в своих резких высказываниях заявил, что российский лидер выдвинул так много условий, «что ничего не получится вообще или не получится как можно дольше», — говорится в материале.

По мнению украинского президента, Путин «фактически готовит отказ» от предложенного режима тишины.

По оценке американской газеты, российский лидер «излучает уверенность» в возможностях ВС РФ на поле боя.

Напомним, ранее Путин объявил свое мнение о 30-дневном режиме прекращения огня на Украине.