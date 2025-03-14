Задержан экс-заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко

Задержан экс-заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В Брянской области задержали бывшего заместителя губернатора Сергея Тимошенко. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при строительстве и капитальном ремонте спортивных объектов. От предпринимателей, осуществлявших строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Брянске и ремонт многоквартирного дома в городе Фокино, он получил сумму в размере более 4 млн. рублей за общее покровительство при выполнении указанных контрактов.

На Тимошенко возбудили уголовное дело. На предпринимателей и посредников также завели уголовные дела за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.